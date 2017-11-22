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Саратовчанка заняла второе место на фестивале-конкурсе казахской песни
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Саратовчанка заняла второе место на фестивале-конкурсе казахской песни

Новости
Саратовчанка заняла второе место на фестивале-конкурсе казахской песни


В ноябре во Дворце культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялся гала-концерт V Московского молодежного фестиваля казахской песни "Алтын кyз-2017".

Всего на сцене выступили 13 талантливых молодых исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Саратова, Самары, Уфы, Тюмени, Оренбурга и Омска. Среди финалистов были представители не только казахской, но и русской, кыргызской, башкирской и кумыкской национальностей. Концерт состоял из двух блоков с антрактом. В первом блоке конкурсанты исполнили песни на казахском языке, а во второй части звучали композиции на других языках мира. Двое финалистов выступили под собственный аккомпанемент на национальном музыкальном инструменте домбре.

Одним из лауреатов конкурса стала исполнительница из Саратова Лаура Утешова, представляющая Саратовскую областную общественную организацию "Культурный центр «Казахстан".

Первое место завоевала Алия Тоболжанова, выступавшая от Национально-культурной автономии казахов Тюменской области, а Гран-при фестиваля получил представитель Общественной организации РКНКА Омской области Канат Мукушев.

Лауреаты конкурса получили музыкальные подарки и сувениры от Всемирной Ассоциации казахов.