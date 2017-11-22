Новый офис продаж МейТан начал работать в Самаре
Международная группа компаний МейТан в октябре 2017 года анонсировала открытие собственного фирменного офиса продаж в городе Самаре. В настоящее время компания уже располагает 350 действующими представительствами в России и ближнем зарубежье.
Самая востребованная продукция МейТан – средства каждодневного использования, которые применяются во многих семьях. Это лечебно-оздоровительные продукты: алтайские фитокапсулы, био-концентраты и сборы, а также китайские био-стикеры и био-пластыри. Кроме того, косметика для лица и тела, коррекции фигуры и эстетического ухода, декоративная косметика, уход за волосами, средства гигиены для женщин, аксессуары, детская и мужская косметика, средства гигиены полости рта, бижутерия MEITAN STYLE и средства для стирки и ухода за домом MEITAN HOME.
В торговом зале самарского офиса, как и во всех других, можно познакомиться с ассортиментом продукции, протестировать понравившийся продукт, подобрать необходимые средства для здоровья, красоты и чистоты дома.