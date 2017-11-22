В Саратове прошли гастроли Новокузнецкого драматического театра

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На целых три дня - с 17 по 19 ноября - два драматических театра из Саратова и Новокузнецка поменялись сценами. Такой творческий обмен стал возможен благодаря реализации общероссийской программы "Большие гастроли". Напомним, что в конце сентября благодаря этому проекту саратовские зрители увидели три замечательных спектакля Государственного академического театра имени Е.Б.Вахтангова.В связи с тем, что Саратов и Новокузнецк разделяют почти три тысячи километров и три часовых пояса, для зрителей обоих городов обменные гастроли стали настоящим подарком. Волжане, к слову, на всех пяти показах (детский спектакль "Конек-Горбунок" прошел на саратовской сцене дважды) устроили настоящий аншлаг.По словам генерального директора Новокузнецкого драмтеатра Марины Евсы, труппа привезла в наш город одни из лучших своих работ. В их числе чеховский "Иванов" - спектакль, который летом 2015 года стал победителем в номинации "Лучший спектакль большой формы" XIII Фестиваля театров малых городов России, проходившего в Дубне. В том же году он был включен во внеконкурсную программу "Маска плюс" Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска". Также саратовским зрителям представили спектакли "Зойкина квартира" по пьесе М.А.Булгакова и комедию положений "Звездный час".В ходе гастролей артисты из Кемеровской области провели пресс-конференцию, с удовольствием рассказав журналистам о своем театре. Именно с удовольствием! Увлеченность руководством и актерами своим делом, полное и самозабвенное включение в жизнь родного театра подкупает. Новокузнецкий театр имеет богатую историю - в следующем году он отметит 85-летие. Во многом переломным в его судьбе стал 2010 год, когда были возобновлены постановки в отреставрированном здании. Именно в этот период театр стал постепенно выходить на новый художественный и технический уровень. Он активно включился в фестивальную деятельность, репертуар пополнился интересными разнообразными спектаклями - от классики до авангарда.- В нашем театре нет главного режиссера, - рассказывает Марина Евса. - С одной стороны, нам его не просто найти: он должен быть на одной волне с труппой, руководством. С другой стороны, продюсерский театр имеет свои плюсы. Мы приглашаем разных режиссеров. В нашем репертуаре есть место и классическим спектаклям, и современному репертуару, и даже авангарду. Продолжительное время сотрудничаем с режиссером Петром Шерешевским, который поставил в нашем театре восемь спектаклей, в том числе "Иванов" и "Зойкина квартира". Любую из его постановок можно представлять на фестивалях. Успех "Иванова" это подтверждает.Что касается фестивальной деятельности, то театр из Западной Сибири трижды участвовал во внеконкурской программе "Золотой Маски", впереди - участие уже в основной программе фестиваля со спектаклем режиссера Сергея Чехова "Лондон".Большое внимание труппа театра уделяет работе со зрителями. В частности, заядлые театралы принимают участие в проекте "По ту сторону сцены", когда после премьерных постановок проходит их обсуждение. Традиционными стали и "Ночи в театре". Зрителей приглашают в театральное закулисье, для них проводят тематические квесты, задействуют в постановках. Одна из таких "ночей" была посвящена творчеству Достоевского, другая погрузила участников действа в мир Тарантино. Одной из самых памятных как дляартистов, так и любителей театра стала театральная ночь "Время влюбляться".Такая активная деятельность вполне объясняется отношением коллектива к своему театру.- Мы любим свой театр, дорожим его авторитетом, - говорит руководитель. - В реализации различных проектов, работе творческих лабораторий активно принимает участие вся труппа. У нас всегда много планов и идей. Поставили для себя задачу не идти на поводу у зрителя, а воспитывать его эстетический вкус. И нам это удается. У театра появились настоящие ценители, которые не пропускают ни одной премьеры.Гастроли начались спектаклем «Иванов». Трактовка первой пьесы А.П.Чехова оказалась неожиданной. Общественное препарирование и отторжение человека, находящегося в неразрешимом нравственном конфликте с самим собой, подано режиссёром-постановщиком Петром Шерешевским в высшей степени драматично. История Иванова происходит в окружении множества экранов, доводящих своей рябью до мигрени. Авторы спектакля подчеркнули, насколько самая беспросветная пьеса Чехова о невозможности счастья актуальна в наше время, когда ТВ беспрерывно транслирует ток-шоу о жизни людей, делая эмоциональную биографию человека почвой для сплетен и дешевых пересудов. Толпе, живущей в бесшабашном угаре по нехитрой формуле: «Гляди на вещи просто, как все глядят! На этом свете все просто. Потолок белый, сапоги черные, сахар сладкий», - не до участия в судьбе человека, и уж вовсе не до поиска причин его личностной трагедии. Как эффектно обыгрывается постановщиком окружающий Иванова (и в какой-то степени устроенный им самим) «цирк»! Смертный кровавый кашель Анны рассыпется по сцене чем-то наподобие кровавых теннисных мячиков, "окропит" алыми маками зонтики светских дам. На протяжении действия с настроением зрителей параллельно с душевным состоянием главного героя спектакля происходят удивительные метаморфозы. В самом начале Николай Алексеевич находится в высшей точке психологического напряжения, остается только спокойно наблюдать за угасанием этого человека. Но когда в финале обессилевшей рукой он рисует пунктирной линией стрелку к мишени, во всех смыслах живописно разыгрывая самоубийство, ощущаешь сильнейшую боль и жалость. Исполнителю заглавной роли Андрею Ковзелю саратовские зрители аплодировали стоя.«Новокузнецкий» уик-енд в Саратове прошел, но «Большие гастроли» продолжаются! А это значит, что в будущем театралов нашего города ожидают новые встречи и творческие открытия.Авторы Татьяна Горпиняк, Елена МаркеловаФото: официальный сайт Новокузнецкого драматического театра.