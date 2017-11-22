В Саратове прошли гастроли Новокузнецкого драматического театра
Труппа из Западной Сибири представила в нашем городе четыре спектакля.
На целых три дня - с 17 по 19 ноября - два драматических театра из Саратова и Новокузнецка поменялись сценами. Такой творческий обмен стал возможен благодаря реализации общероссийской программы "Большие гастроли". Напомним, что в конце сентября благодаря этому проекту саратовские зрители увидели три замечательных спектакля Государственного академического театра имени Е.Б.Вахтангова.
В связи с тем, что Саратов и Новокузнецк разделяют почти три тысячи километров и три часовых пояса, для зрителей обоих городов обменные гастроли стали настоящим подарком. Волжане, к слову, на всех пяти показах (детский спектакль "Конек-Горбунок" прошел на саратовской сцене дважды) устроили настоящий аншлаг.
По словам генерального директора Новокузнецкого драмтеатра Марины Евсы, труппа привезла в наш город одни из лучших своих работ. В их числе чеховский "Иванов" - спектакль, который летом 2015 года стал победителем в номинации "Лучший спектакль большой формы" XIII Фестиваля театров малых городов России, проходившего в Дубне. В том же году он был включен во внеконкурсную программу "Маска плюс" Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска". Также саратовским зрителям представили спектакли "Зойкина квартира" по пьесе М.А.Булгакова и комедию положений "Звездный час".
В ходе гастролей артисты из Кемеровской области провели пресс-конференцию, с удовольствием рассказав журналистам о своем театре. Именно с удовольствием! Увлеченность руководством и актерами своим делом, полное и самозабвенное включение в жизнь родного театра подкупает. Новокузнецкий театр имеет богатую историю - в следующем году он отметит 85-летие. Во многом переломным в его судьбе стал 2010 год, когда были возобновлены постановки в отреставрированном здании. Именно в этот период театр стал постепенно выходить на новый художественный и технический уровень. Он активно включился в фестивальную деятельность, репертуар пополнился интересными разнообразными спектаклями - от классики до авангарда.
- В нашем театре нет главного режиссера, - рассказывает Марина Евса. - С одной стороны, нам его не просто найти: он должен быть на одной волне с труппой, руководством. С другой стороны, продюсерский театр имеет свои плюсы. Мы приглашаем разных режиссеров. В нашем репертуаре есть место и классическим спектаклям, и современному репертуару, и даже авангарду. Продолжительное время сотрудничаем с режиссером Петром Шерешевским, который поставил в нашем театре восемь спектаклей, в том числе "Иванов" и "Зойкина квартира". Любую из его постановок можно представлять на фестивалях. Успех "Иванова" это подтверждает.
Что касается фестивальной деятельности, то театр из Западной Сибири трижды участвовал во внеконкурской программе "Золотой Маски", впереди - участие уже в основной программе фестиваля со спектаклем режиссера Сергея Чехова "Лондон".
Большое внимание труппа театра уделяет работе со зрителями. В частности, заядлые театралы принимают участие в проекте "По ту сторону сцены", когда после премьерных постановок проходит их обсуждение. Традиционными стали и "Ночи в театре". Зрителей приглашают в театральное закулисье, для них проводят тематические квесты, задействуют в постановках. Одна из таких "ночей" была посвящена творчеству Достоевского, другая погрузила участников действа в мир Тарантино. Одной из самых памятных как для
артистов, так и любителей театра стала театральная ночь "Время влюбляться".
Такая активная деятельность вполне объясняется отношением коллектива к своему театру.
- Мы любим свой театр, дорожим его авторитетом, - говорит руководитель. - В реализации различных проектов, работе творческих лабораторий активно принимает участие вся труппа. У нас всегда много планов и идей. Поставили для себя задачу не идти на поводу у зрителя, а воспитывать его эстетический вкус. И нам это удается. У театра появились настоящие ценители, которые не пропускают ни одной премьеры.
Гастроли начались спектаклем «Иванов». Трактовка первой пьесы А.П.Чехова оказалась неожиданной. Общественное препарирование и отторжение человека, находящегося в неразрешимом нравственном конфликте с самим собой, подано режиссёром-постановщиком Петром Шерешевским в высшей степени драматично. История Иванова происходит в окружении множества экранов, доводящих своей рябью до мигрени. Авторы спектакля подчеркнули, насколько самая беспросветная пьеса Чехова о невозможности счастья актуальна в наше время, когда ТВ беспрерывно транслирует ток-шоу о жизни людей, делая эмоциональную биографию человека почвой для сплетен и дешевых пересудов. Толпе, живущей в бесшабашном угаре по нехитрой формуле: «Гляди на вещи просто, как все глядят! На этом свете все просто. Потолок белый, сапоги черные, сахар сладкий», - не до участия в судьбе человека, и уж вовсе не до поиска причин его личностной трагедии. Как эффектно обыгрывается постановщиком окружающий Иванова (и в какой-то степени устроенный им самим) «цирк»! Смертный кровавый кашель Анны рассыпется по сцене чем-то наподобие кровавых теннисных мячиков, "окропит" алыми маками зонтики светских дам. На протяжении действия с настроением зрителей параллельно с душевным состоянием главного героя спектакля происходят удивительные метаморфозы. В самом начале Николай Алексеевич находится в высшей точке психологического напряжения, остается только спокойно наблюдать за угасанием этого человека. Но когда в финале обессилевшей рукой он рисует пунктирной линией стрелку к мишени, во всех смыслах живописно разыгрывая самоубийство, ощущаешь сильнейшую боль и жалость. Исполнителю заглавной роли Андрею Ковзелю саратовские зрители аплодировали стоя.
«Новокузнецкий» уик-енд в Саратове прошел, но «Большие гастроли» продолжаются! А это значит, что в будущем театралов нашего города ожидают новые встречи и творческие открытия.
Авторы Татьяна Горпиняк, Елена Маркелова
Фото: официальный сайт Новокузнецкого драматического театра.