Жители Саратова низко оценили работу общественного транспорта

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В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием "Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе". Всего опросе принял участие 258 441 респондент. По результатам среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выбраны лидеры и аутсайдеры по качеству работы общественного транспорта. Также специалисты проанализировали динамику по сравнению с 2016 годом.По данным агентства, в среднем по стране респонденты оценили работу общественного транспорта на 5 баллов из 10 возможных. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными городами составила 2,6 баллов.Лидером рейтинга, как и год назад стала Тюмень. Местные жители оценили общественный транспорт на 7 баллов. В качестве преимуществ они отмечают, что "общественный транспорт ходит часто" и "можно легко уехать куда угодно". Вторую строчку занял Грозный, также сохранивший позицию прошлого года. Замыкает тройку лидеров Ангарск. Город получил от жителей 6,5 баллов.Саратов оказался в числе аутсайдеров - на 95 месте. Правда, по сравнению с прошлым годом он поднялся на одну позицию в рейтинге. В опросе приняло участие 3706 саратовцев. Они оценили работу общественного транспорта на 4,7 баллов.Замкнула рейтинг Балашиха с 4,4 баллами.Фото http://www.vzsar.ru