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Известные кавээнщики оценят в Саратове "Игры в театр"

Новости
Известные кавээнщики оценят в Саратове "Игры в театр"



Команды из разных регионов России будут соревноваться в направлении СТЭМ.

С 25 по 28 ноября в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г.Чернышевского пройдут "Игры в Театр". Как сообщили в пресс-службе классического университета, это центральное событие направления "Театральное" Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна".

Оценивать участников будет экспертное жюри под председательством актера, кавээнщика, участника команды "Уральские пельмени", создателя различных телевизионных шоу Сергея Нетиевского. Также сценическое творчество студентов будут оценивать один из самых неординарных участников "Сборной Камызякского края" Денис Дорохов и режиссер-постановщик казанского театра "SDVIG", лауреат всероссийских и международных конкурсов, неоднократный обладатель Гран-при фестиваля "Российская студенческая весна" Александр Фельдман.

Редакторами проекта выступят чемпион Высшей лиги КВН в составе команды "Дети лейтенанта Шмидта", актер эстрады, театра и кино Максим Аксенов, а также чемпион Высшей лиги КВН, участник команды "Триод и Диод" Александр Марченков.

Церемония открытия начнется 25 ноября в 18.00 в X корпусе СГУ. 26 ноября команды будут работать с редакторами над своими номерами, репетировать и посещать образовательные мастер-классы. Свое мастерство и умение, а также полученные навыки студенческие коллективы представят 27 ноября на финале проекта, который пройдет на сцене Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке. Церемония закрытия начнется в 17.30.