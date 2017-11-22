ГИБДД Саратова проверит работу такси
Операция "Перевозчик, такси" будет проводиться в целях снижения аварийности с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров общественным транспортом и легковыми автомобилями.
По информации городской Госавтоинспекции, за 10 месяцев текущего года по вине водителей пассажирского транспорта произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, в которых 90 человек получили ранения различной степени тяжести, 1 человек погиб.
Чтобы снизить эту статистику, в период с 23 по 30 ноября дорожные полицейские будут проводить профилактическое мероприятие "Перевозчик, такси", направленное на пресечение нарушений правил дорожного движения и обеспечение безопасности при перевозке пассажиров автобусами и легковыми автомобилями "такси".