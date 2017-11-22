Александр Логинов примет участие в первом этапе Кубка мира по биатлону
Новый сезон стартует в ближайшее воскресенье, 26 ноября, в шведском Эстерсунде.
Тренерский штаб сборной России огласил состав на первый кубковый этап. За первые в этом сезоне награды у мужчин поборются Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Александр Логинов и Матвей Елисеев.
В соревнованиях женщин на старт выйдет Екатерина Юрлова, Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Светлана Миронова.
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