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Школьников познакомили с работой моторвагонного депо Анисовка

Новости
Школьников познакомили с работой моторвагонного депо Анисовка


Экскурсия проводилась в целях профессиональной ориентации учащихся.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, знакомство с железной дорогой учащиеся школ Аткарска и Курдюма Саратовской области начали с поездки на пригородном поезде. В пути следования с ребятами провели профилактическую беседу о правилах поведения на железной дороге. Им раздали памятки, брошюры и комиксы по правилам безопасности.

Затем дети побывали с познавательной экскурсией в моторвагонном депо Анисовка. Учащиеся своими глазами увидели, как ведется предрейсовая подготовка, техническое обслуживание и ремонт электропоездов и рельсовых автобусов. Они посмотрели цех технического обслуживания и ремонта подвижного состава, побывали в кабине машиниста современного электропоезда ЭД 9Э, а также в кабинете предрейсового медицинского осмотра. Все желающие смогли попробовать свои силы в роли машиниста на специальном тренажере.

Железнодорожники пообещали, что подобные профориентационные и профилактические акции будут проводиться на предприятиях Приволжской магистрали и в дальнейшем.