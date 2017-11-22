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В Ершовском районе введена в строй солнечная электростанция

Новости
В Ершовском районе введена в строй солнечная электростанция


Орлов-Гайская СЭС мощностью 5 МВтВ - вторая в области сетевая солнечная электростанция.

По информации министерства промышленности и энергетики области, ранее в сентябре текущего года в регионе состоялся пуск Пугачевской СЭС мощностью 15 МВт. На 2018 год запланировано строительство второй очереди Орлов-Гайской СЭС мощностью 10 МВт, а также Новоузенской СЭС мощностью 15 МВт. Таким образом, суммарная мощность всех солнечных электростанций в регионе составит 45 МВт, а совокупный объем инвестиций в реализацию проектов превысит 5 млрд рублей.

Сообщается, что после проведения всех регламентных работ Орлов-Гайская электростанция начнет плановые поставки электроэнергии на оптовый рынок энергии и мощности. Оборудование, задействованное при строительстве станции, на 70% произведено российскими предприятиями электротехнической и металлообрабатывающей промышленности.

Фото http://bedouet.eu