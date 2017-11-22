Назначены руководители администраций двух районов Саратова
Кадровые изменения произошли в Волжском и Кировском районах.
По информации пресс-службы городской администрации, Сергей Червяков и Владимир Челышев покинули занимаемые ими посты глав администраций Волжского и Кировского районов соответственно.
Администрацию Волжского района возглавил Сергей Бровкин, ранее работавший заместителем главы администрации Саратова по благоустройству.
Исполнять обязанности главы администрации Кировского района станет Виталий Карпов, экс-председатель городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.
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