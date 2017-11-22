В Саратове пройдет театральный фестиваль "Мы были первыми!"

просмотров: 208

По словам организаторов, это был самый первый набор молодых артистов, получивших образование в стенах театрального факультета консерватории, ныне – института. Спустя тридцать лет, первые выпускники решили вновь собраться вместе, чтобы не только повидаться и вспомнить прекрасную юность, но и для того, чтобы творчески отчитаться перед любимым городом, перед глубокоуважаемым Мастером, перед альма матер и, конечно, перед саратовским театральным зрителем – что сделали, чего достигли за тридцать лет жизни в театральном искусстве.Мероприятия фестиваля будут проходить с 26 ноября по 19 декабря. В первый день в Театральном зале консерватории состоится торжественное открытие. Также зрителям покажут спектакль "Невидимые миру слезы" по ранним рассказам А.П.Чехова. Он создан артистами театра драмы, музыки и поэзии "Балаганчикъ" по мотивам дипломного спектакля театрального факультета выпуска 1987 года.27 ноября в здании "Балаганчика" состоится творческий вечер заслуженного артиста России Сергея Гронского (г.Мурманск).28 ноября в Театральном зале консерватории состоится показ спектакля "Сон Смешного" по произведению Ф.М.Достоевского. В нем примет участие артист театра и кино, режиссер, педагог Игорь Климов (г.Москва).29 ноября театр драмы, музыки и поэзии "Балаганчикъ" приглашает на спектакль "Федра" по пьесе Ж.Расина. Женские роли исполнят художественный руководитель театра Елена Смирнова и актриса театра Ирина Короткова.На следующий день в "Балаганчике" состоится спектакль "ДУ-ДУ" по произведениям И.Бродского с участием актера и режиссера Игоря Абрамовича.7 декабря зрителей ждет встреча с Ириной Дельской, Почетным гражданином России, обладателем двух дипломов международного фестиваля "MUSICFEST", обладателем почетного титула "Персона России", певицей, актрисой, поэтом и композитором. Концертная программа "Откровение ангела" пройдет в Театральном зале консерватории.16 декабря там же студенты 3 курса Театрального института СГК им. Л.В.Собинова (мастерская народной артистки России Риммы Беляковой) представят класс-концерт "Будем знакомы!".19 декабря саратовцы увидят спектакль "А если завтра нет?" по пьесе Дмитрия Богославского. В нем примет участие Александр Сучков, заслуженный артист России, артист Нижегородского государственного академического театра драмы им. М.Горького, художественный руководитель и режиссер частного камерного театра "Маленький театр".