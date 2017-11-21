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15-летний скейтбордист упал с недостроенного здания

Новости / ЧП
15-летний скейтбордист упал с недостроенного здания


Парню оказывают необходимую медицинскую помощь.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 17 ноября в вечернее время подросток вместе со своим товарищем катался на скейтбордах на территории одного из лечебных учреждений, расположенных в Заводском районе. В какой-то момент один из приятелей решил прокатиться на скейтборде по крыше недостроенного двухэтажного здания, расположенного на территории учреждения. Предположительно, во время движения мальчик не заметил открытое пространство в поверхности крыши и провалился туда. С полученными повреждениями его госпитализировали в лечебное учреждение, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

По данному факту в настоящее время проводятся доследственная проверка. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, в том числе, лиц, ответственных за ограничение доступа к недостроенному зданию. Их действиям будет дана соответствующая юридическая оценка.

Фото http://ctboom.com