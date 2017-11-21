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В выходные на дорогах Саратова задержано около двадцати водителей "под градусом"

Новости
В выходные на дорогах Саратова задержано около двадцати водителей "под градусом"


Операцию в вечернее и ночное время Госавтоинспекция города при содействии дружинников "Дорожный патруль".

Как сообщили в ведомстве, всего за выходные выявлено 19 водителей, управляющий транспортом в состоянии опьянения, из которых 6 человек от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались. 2 нетрезвых водителя на момент задержания были уже лишены права управления транспортными средствами.

В отношении водителей, повторно севших за руль в опьянении, возбуждены уголовные дела. Теперь им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото http://ugorodok.ru