В Саратовской области закрыт сезон навигации
Соответствующее распоряжение подписал Губернатор области Валерий Радаев.
Сезон навигации для маломерных судов закрывается с сегодняшнего дня, 20 ноября.
По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Саратовской области Романа Сулейманова, это означает, что с этого дня владельцам баз-стоянок маломерных судов запрещено выпускать суда на акваторию. Сами владельцы маломерных судов, особенно надувных лодок, должны понимать, что выходить на резиновой (или из ПВХ) лодке – прямая угроза для жизни.
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