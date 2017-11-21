На пожаре в Ровенском районе погибли двое мужчин
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 18 на 19 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении после тушения огня в жилом доме, расположенном в одном из сел Ровенского района, тел двоих мужчин. По предварительным данным, одни из них проживал в указанном доме, второй являлся его знакомым.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, личностей погибших, а также причины возгорания. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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