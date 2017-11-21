Юных кинолюбителей приглашают на "Космический сейшн Деда Мороза"
Новогодние представления, подготовленные областным киновидеоцентром, пройдут Саратове с 18 по 28 декабря в кинозале "На Рижской".
Как отметили в учреждении, яркие и красочные новогодние мероприятия предназначены для детей в возрасте от 6 до 10 лет.
В этом году Деда Мороза ждут новые приключения – встреча с настоящей Космической Ведьмой и пиратами. Празднование Нового года окажется под угрозой, и Снегурочке вместе с юными зрителями нужно будет постараться спасти всеми любимый праздник и главного волшебника.
Всех участников представления ждет увлекательное "межгалактическое" путешествие, новые знакомства и открытия. Не обойдется без танцев, головоломок, загадок и положительных эмоций.
В завершение каждого предновогоднего мероприятия будет демонстрироваться полнометражный мультипликационный фильм "Снежная Королева 3. Огонь и лед".