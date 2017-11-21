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Юных кинолюбителей приглашают на "Космический сейшн Деда Мороза"

Новости / Культура
Юных кинолюбителей приглашают на "Космический сейшн Деда Мороза"


Новогодние представления, подготовленные областным киновидеоцентром, пройдут Саратове с 18 по 28 декабря в кинозале "На Рижской".

Как отметили в учреждении, яркие и красочные новогодние мероприятия предназначены для детей в возрасте от 6 до 10 лет.

В этом году Деда Мороза ждут новые приключения – встреча с настоящей Космической Ведьмой и пиратами. Празднование Нового года окажется под угрозой, и Снегурочке вместе с юными зрителями нужно будет постараться спасти всеми любимый праздник и главного волшебника.

Всех участников представления ждет увлекательное "межгалактическое" путешествие, новые знакомства и открытия. Не обойдется без танцев, головоломок, загадок и положительных эмоций.

В завершение каждого предновогоднего мероприятия будет демонстрироваться полнометражный мультипликационный фильм "Снежная Королева 3. Огонь и лед".