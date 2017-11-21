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Жительница Энгельса подозревается в убийстве знакомого

Новости / ЧП
Жительница Энгельса подозревается в убийстве знакомого


По факту обнаружения в своей квартире тела 33-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, 8 ноября в вечернее время в гостях у потерпевшего находились четыре человека, в числе которых присутствовала местная жительница 1971 года рождения. Во время распития спиртного мужчины якобы обнаружили пропажу у одного из них денежных средств в сумме около 5 тысяч рублей. Они заподозрили в воровстве собутыльницу и начали предъявлять ей претензии. В ходе произошедшего конфликта гостья взяла со стола нож и нанесла им хозяину квартиры один удар в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, а злоумышленница покинула жилище и впоследствии рассказала о случившемся женщина своему знакомому.

- Благодаря тому, что указанный мужчина, установленный в кратчайшие сроки, сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов, местонахождение злоумышленницы обнаружено, и уже на первоначальных следственных действиях она дала признательные показания, - рассказали в управлении. - В настоящее время ей предъявлено, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото https://cdn.vluki.ru