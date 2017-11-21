Столичные кардиологи провели осмотр жителей Балакова

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По информации министерства промышленности и энергетики области, 15 ноября кардиологи Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева министерства здравоохранения Российской Федерации приехали в Балаково. В течение нескольких часов они проводили осмотр больных в возрасте от нескольких месяцев до 70 лет, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями. Как и в прошлый раз, все пациенты пришли на прием со своими лечащими врачами.За день работы в Балаково специалисты высочайшего уровня обследовали 48 пациентов. 12 человек, в том числе трое детей, получили направление на оперативное лечение в центре им.А.Н.Бакулева. Семь человек направлены на дополнительное обследование.Рабочий день столичных кардиологов продолжился в городской больнице, где состоялась встреча за круглым столом с балаковскими коллегами. Во время разносторонней беседы участники встречи обсудили новые методы лечения сердечно-сосудистых патологий, а также порядок направления пациентов в клиники регионального и федерального уровней без лишних бюрократических проволочек.Фото http://i.kupongid.ru