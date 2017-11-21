Объявлен конкурс на лучшее оформление населенного пункта к новогодним праздникам
Заявки от участников принимаются до 15 декабря.
По информации министерства по делам территориальных образований, оценка участников конкурса производится по 14 критериям, среди которых наличие новогодних елок, декоративных композиций, праздничной иллюминации, катков, лыжных трасс, ярмарок и тому подобное.
Конкурсанты разделены на 3 категории в соответствии с численностью жителей населенного пункта: более 40 тысяч человек, от 5 до 40 тысяч человек, менее 5 тысяч человек.
Заявки на участие в конкурсе до 15 декабря представляются администрациями муниципальных образований области в соответствующую областную конкурсную комиссию.
В министерстве напомнили, что последние 4 года среди крупных городов региона первое место в смотре-конкурсе занимал Энгельс. Только в прошлом году он впервые разделил эту позицию с Саратовом.
Среди населенных пунктов с численностью от 5 до 40 тысяч жителей два года подряд лидировал р.п.Татищево.
Среди малых населенных пунктов за последние годы самыми нарядными были признаны р.п.Ровное, ЗАТО Михайловский и с.Свердлово Калининского района.
Фото http://www.ayda.ru