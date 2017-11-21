21 ноября 2017 05:57 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 20 ноября
15-летний скейтбордист упал с недостроенного здания
16:58 | 20 ноября
В выходные на дорогах Саратова задержано около двадцати водителей "под градусом"
16:02 | 20 ноября
В Саратовской области закрыт сезон навигации
15:11 | 20 ноября
Подведены итоги Кубка РОСПРОФЖЕЛ по хоккею с шайбой
14:17 | 20 ноября
На пожаре в Ровенском районе погибли двое мужчин
13:22 | 20 ноября
Юных кинолюбителей приглашают на "Космический сейшн Деда Мороза"
12:30 | 20 ноября
Жительница Энгельса подозревается в убийстве знакомого
11:39 | 20 ноября
Столичные кардиологи провели осмотр жителей Балакова
10:48 | 20 ноября
Объявлен конкурс на лучшее оформление населенного пункта к новогодним праздникам
09:55 | 20 ноября
Временно закрыт переезд в Саратовском районе
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Объявлен конкурс на лучшее оформление населенного пункта к новогодним праздникам

Новости / Главная новость
Объявлен конкурс на лучшее оформление населенного пункта к новогодним праздникам


Заявки от участников принимаются до 15 декабря.

По информации министерства по делам территориальных образований, оценка участников конкурса производится по 14 критериям, среди которых наличие новогодних елок, декоративных композиций, праздничной иллюминации, катков, лыжных трасс, ярмарок и тому подобное.

Конкурсанты разделены на 3 категории в соответствии с численностью жителей населенного пункта: более 40 тысяч человек, от 5 до 40 тысяч человек, менее 5 тысяч человек.

Заявки на участие в конкурсе до 15 декабря представляются администрациями муниципальных образований области в соответствующую областную конкурсную комиссию.

В министерстве напомнили, что последние 4 года среди крупных городов региона первое место в смотре-конкурсе занимал Энгельс. Только в прошлом году он впервые разделил эту позицию с Саратовом.

Среди населенных пунктов с численностью от 5 до 40 тысяч жителей два года подряд лидировал р.п.Татищево.

Среди малых населенных пунктов за последние годы самыми нарядными были признаны р.п.Ровное, ЗАТО Михайловский и с.Свердлово Калининского района.

Фото http://www.ayda.ru