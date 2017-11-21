Объявлен конкурс на лучшее оформление населенного пункта к новогодним праздникам

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По информации министерства по делам территориальных образований, оценка участников конкурса производится по 14 критериям, среди которых наличие новогодних елок, декоративных композиций, праздничной иллюминации, катков, лыжных трасс, ярмарок и тому подобное.Конкурсанты разделены на 3 категории в соответствии с численностью жителей населенного пункта: более 40 тысяч человек, от 5 до 40 тысяч человек, менее 5 тысяч человек.Заявки на участие в конкурсе до 15 декабря представляются администрациями муниципальных образований области в соответствующую областную конкурсную комиссию.В министерстве напомнили, что последние 4 года среди крупных городов региона первое место в смотре-конкурсе занимал Энгельс. Только в прошлом году он впервые разделил эту позицию с Саратовом.Среди населенных пунктов с численностью от 5 до 40 тысяч жителей два года подряд лидировал р.п.Татищево.Среди малых населенных пунктов за последние годы самыми нарядными были признаны р.п.Ровное, ЗАТО Михайловский и с.Свердлово Калининского района.Фото http://www.ayda.ru