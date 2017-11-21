Временно закрыт переезд в Саратовском районе
Водителей просят выбирать альтернативный маршрут.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД,в связи с ремонтными работами сегодня, 20 ноября, с 09:00 до 20:00 закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 266 км перегона Тарханы – Липовский (автодорога Сабуровка – Шевыревка, Саратовский район).
Объезд возможен через переезд на 259 км перегона Тарханы – Липовский (с. Расловка-2, Саратовский район).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Фото https://omskzdes.ru