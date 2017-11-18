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Стартовал «заочный этап» олимпиады «Технологического предпринимательства»
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Стартовал «заочный этап» олимпиады «Технологического предпринимательства»

Новости / Общество
Стартовал «заочный этап» олимпиады «Технологического предпринимательства»

Отборочный «заочный этап» междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство» стартовал в России 13 ноября.

Отборочный «заочный этап» междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство» стартовал в России 13 ноября. Организатором проекта выступила Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), поддержку оказывают Томский госуниверситет, Корпорация МСП, а также шестнадцать лучших вузов страны, к которым до конца года присоединятся еще восемь.
На официальном сайте олимпиады с начала осени зарегистрировалось более 6500 старшеклассников в качестве участников. Перед ними стоит цель решить уникальные задачи образовательного проекта, составленные представителями бизнес-сообщества и учеными передовых университетов России по нескольким профилям. Справиться с заданиями смогут лишь те, кто не только интересуется научно-исследовательской деятельностью, но и имеет достаточно широкие познания в разных предметных сферах.
Жюри определит участников, успешно прошедших «заочный этап». Далее победители предварительного отбора продолжат интеллектуальное состязание в очном туре.
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