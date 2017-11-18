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В Смоленске, Пензе и Воронеже открылись представительства «Фокс-Экспресс»

Новости / Общество
В Смоленске, Пензе и Воронеже открылись представительства «Фокс-Экспресс»

Курьерская служба «Фокс-Экспресс» в рамках политики компании по постоянному повышению качества предоставляемых услуг продолжает расширять географию своих региональных офисов на территории России. Так, в ноябре 2017 года открылись представительство в Смоленске и два мобильных офиса: в Пензе и Воронеже.

«Все три города мы рассматриваем как направления с довольно сложной логистикой, несмотря на то, что это – крупные областные центры. Для того, чтобы наладить бесперебойную экспресс-доставку за день-два, нам необходимо было обеспечить надежную «последнюю милю», – прокомментировал открытие новых офисов гендиректор «Фокс-Экспресса» Всеволод Беркин. – Вот учитывая рост заказов на этих направлениях, мы и приняли такое решение. Мы уверены, что это поможет вывести наши услуги для клиентов из Смоленской, Воронежской и Пензенской областей на качественно новый уровень».

Компания «Фокс-Экспресс» работает на рынке экспресс-доставки с 2011 года, оказывая услуги курьерской доставки документов и небольших грузов частным лицам и корпоративным клиентам. Благодаря обширной географии услуг, и развитой сети филиалов «Фокс-Экспресс» имеет возможность осуществлять услуги экспресс-доставки по Москве, Московской области и всей России, в более чем 4000 городов и населенных пунктов по принципу "от двери до двери".
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