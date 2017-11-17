Саратовцев приглашают на ярмарку "выходного дня"
18 ноября на Театральной площади Саратова планируется проведение ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров и товаров народных промыслов.
По информации городского управления потребительского рынка, для жителей Саратова будут предложены мясо и мясопродукты, молочная, рыбная и птицеводческая продукция, мед, крупы, мука, овощи, фрукты, кулинарные, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.
Время работы ярмарки установлено с 8.00 до 16.00 часов.
Фото https://rb7.ru