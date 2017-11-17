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Саратовец смертельно ранил брата за оскорбление отца

Новости / ЧП
Саратовец смертельно ранил брата за оскорбление отца


Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 12 ноября обвиняемый распивал спиртные напитки со своим отцом и младшим братом. Во время застолья между последними произошел конфликт из-за нравоучений отца по поводу образа жизни сына. Тогда старший брат начал предъявлять претензии младшему якобы ввиду того, что он грубо разговаривал с отцом.

В ходе ссоры, которая продолжилась уже между братьями, старший нанес один удар ножом младшему в область груди. Несмотря на то, что злоумышленник попытался оказать потерпевшему помощь, последний от полученного ранения скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз.

Фото http://нд29.рф