17 ноября 2017 21:28 ПЯТНИЦА
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20:21 | 17 ноября
Стартовал «заочный этап» олимпиады «Технологического предпринимательства»
20:18 | 17 ноября
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16:03 | 17 ноября
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15:14 | 17 ноября
В Саратове состоится концерт "Под звуки нежные романса…"
14:20 | 17 ноября
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13:29 | 17 ноября
Назначен новый глава администрации Октябрьского района
12:38 | 17 ноября
В Ершовском Доме культуры пройдут выездные кинопоказы
11:45 | 17 ноября
В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"
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В Ершовском Доме культуры пройдут выездные кинопоказы

Новости
В Ершовском Доме культуры пройдут выездные кинопоказы


Их организует областной киновидеоцентр.

Как рассказали в учреждении, все показы пройдут сегодня. В 14.00 юные зрители познакомятся с "Союзом зверей". Этот мультфильм был создан немецкими авторами и повествует о том, как команда веселых зверушек бросила вызов людям, чтобы спасти пригодную для жизни долину в африканской пустыне.

В 16.00 состоится показ одной из премьер 2017 года - фильма-сказки "Жили-были мы". Это сказочная история о шестилетней девочке Маруське, которая очень хочет, чтобы ее мама и папа не ругались и не расставались друг с другом. Ленту полезно посмотреть не только детям, но и их родителям.

А в 18.00 гости Городского Дома культуры испытают на себе силу "Притяжения" - отечественного фильма-новинки 2017 года режиссера Федора Бондарчука.

Фото http://www.cultradio.ru