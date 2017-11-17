В Ершовском Доме культуры пройдут выездные кинопоказы

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Как рассказали в учреждении, все показы пройдут сегодня. В 14.00 юные зрители познакомятся с "Союзом зверей". Этот мультфильм был создан немецкими авторами и повествует о том, как команда веселых зверушек бросила вызов людям, чтобы спасти пригодную для жизни долину в африканской пустыне.В 16.00 состоится показ одной из премьер 2017 года - фильма-сказки "Жили-были мы". Это сказочная история о шестилетней девочке Маруське, которая очень хочет, чтобы ее мама и папа не ругались и не расставались друг с другом. Ленту полезно посмотреть не только детям, но и их родителям.А в 18.00 гости Городского Дома культуры испытают на себе силу "Притяжения" - отечественного фильма-новинки 2017 года режиссера Федора Бондарчука.Фото http://www.cultradio.ru