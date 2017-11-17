В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"

просмотров: 93

По информации ГИББД города, только за 10 месяцев на дорогах Саратова произошло 426 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых пострадали 417 человек, 26 человек погибли. Из них 136 ДТП произошли по вине самих пешеходов.Чтобы снизить эту статистику, в период с 20 по 22 ноября на улицах Саратова сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Пешеход. Пешеходный переход". В ее рамках будет уделяться внимание соблюдению правил дорожного движения не только водителями, но и пешеходами.Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части, имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. В тоже время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил: запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.Фото http://trassae95.com