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В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"

Новости
В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"


Она направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в том числе, в зоне расположения пешеходных переходов.

По информации ГИББД города, только за 10 месяцев на дорогах Саратова произошло 426 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых пострадали 417 человек, 26 человек погибли. Из них 136 ДТП произошли по вине самих пешеходов.

Чтобы снизить эту статистику, в период с 20 по 22 ноября на улицах Саратова сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Пешеход. Пешеходный переход". В ее рамках будет уделяться внимание соблюдению правил дорожного движения не только водителями, но и пешеходами.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части, имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. В тоже время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил: запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.

Фото http://trassae95.com