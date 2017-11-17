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11:45 | 17 ноября
В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"
10:52 | 17 ноября
Часть абонентов Заводского района временно осталась без горячей воды
10:01 | 17 ноября
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Часть абонентов Заводского района временно осталась без горячей воды

Новости / Новости ЖКХ
Часть абонентов Заводского района временно осталась без горячей воды


Энергетики проводят работы по обслуживанию технологического оборудования по зоне Саратовской ТЭЦ-1.

По информации Саратовского филиала "Т Плюс", в зону снижения параметров теплоносителя попали абоненты по ул. 4-й Чернышевский проезд, 5-й Нагорный проезд, 1-я Пионерская, 7-я Нагорная, проспект Энтузиастов, Орджоникидзе, Ново-Астраханское шоссе, Чернышевского, Огородная, Новоастраханская.

Штатный режим горячего водоснабжения планируется восстановить к 14.00.

В настоящее время прорабатывается вопрос произведения перерасчета абонентам, попавшим в зону временного снижения параметров.

Фото http://primrep.ru