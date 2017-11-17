Часть абонентов Заводского района временно осталась без горячей воды
Энергетики проводят работы по обслуживанию технологического оборудования по зоне Саратовской ТЭЦ-1.
По информации Саратовского филиала "Т Плюс", в зону снижения параметров теплоносителя попали абоненты по ул. 4-й Чернышевский проезд, 5-й Нагорный проезд, 1-я Пионерская, 7-я Нагорная, проспект Энтузиастов, Орджоникидзе, Ново-Астраханское шоссе, Чернышевского, Огородная, Новоастраханская.
Штатный режим горячего водоснабжения планируется восстановить к 14.00.
В настоящее время прорабатывается вопрос произведения перерасчета абонентам, попавшим в зону временного снижения параметров.
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