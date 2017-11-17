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Посетителей железнодорожного вокзала призовут бросить сигарету

Новости
Посетителей железнодорожного вокзала призовут бросить сигарету


Профилактическая акция, которая пройдет сегодня днем, приурочена к Международному дню отказа от курения.

Мероприятие под названием "Брось сигарету! Искусство против вредных привычек!" организовано Саратовским областным центром медицинской профилактики при поддержке министерства здравоохранения области. В мероприятии также примут участие волонтеры – студенты Саратовского областного базового медицинского колледжа.

Как рассказали в региональном минздраве, в рамках акции любой желающий сможет измерить артериальное давление, пройти обследование на смокилайзере, проконсультироваться у специалистов. Кроме того, на мероприятии можно будет обменять табачные изделия на фрукты.

В акции также примут участие воспитанники детской музыкальной школы №21 и студенты консерватории им. Л.В.Собинова, которые представят номера классической и современной музыки.

Фото http://omsk.rfn.ru