Посетителей железнодорожного вокзала призовут бросить сигарету
Профилактическая акция, которая пройдет сегодня днем, приурочена к Международному дню отказа от курения.
Мероприятие под названием "Брось сигарету! Искусство против вредных привычек!" организовано Саратовским областным центром медицинской профилактики при поддержке министерства здравоохранения области. В мероприятии также примут участие волонтеры – студенты Саратовского областного базового медицинского колледжа.
Как рассказали в региональном минздраве, в рамках акции любой желающий сможет измерить артериальное давление, пройти обследование на смокилайзере, проконсультироваться у специалистов. Кроме того, на мероприятии можно будет обменять табачные изделия на фрукты.
В акции также примут участие воспитанники детской музыкальной школы №21 и студенты консерватории им. Л.В.Собинова, которые представят номера классической и современной музыки.
Фото http://omsk.rfn.ru