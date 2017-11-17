В Балакове в водоеме утонул мужчина
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 16 ноября в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении местными жителями в озере на территории Балакова тела неизвестного мужчины, на виде которому 40-50 лет.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий,
направленных на установление личности мужчины, а также всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.
Отмечается, что при первоначальном осмотре тела погибшего телесные повреждения не обнаружены.
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