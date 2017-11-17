Ювелир Владимир Михайлов создал изделие в честь Богородицы «Всех скорбящих Радость»
Специально к празднику Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» художник-ювелир Владимир Михайлов создал неповторимое по художественной выразительности украшение «Введение во храм Пресвятой Богородицы».
Традиция отмечать 6 ноября праздник «Всех скорбящих Радость» возникла на Руси в 1688 году и напрямую связана с чудотворной силой иконы Божьей Матери. Согласно летописям, именно в этот день, после обращения в молитве к Богородице, запечатленной на иконе «Всех скорбящих Радость», произошло неожиданное исцеление безнадежно больной Евфимии Папиной (родной сестры Патриарха Московского Иоакима). В память о чудесном событии православные стали отмечать знаменательный день каждый год, выражая почтение святыне, в последствие не раз исцелявшей верующих людей от недугов.
Обращаясь к православной традиции, Владимир Михайлов создал непревзойденное по красоте и смысловой наполненности произведение ювелирного искусства в форме пасхального яйца с образом Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».
Ювелирное изделие, филигранно выполненное из серебра, демонстрирует изображение еще одного христианского праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». На оборотной стороне — чудотворный образ Божьей Матери «Всех скорбящих радость», где Дева Мария окружена страждущими людьми и ангелами, совершающими благодеяния от её имени.
Каждое украшение коллекции Владимира Михайлова выполнено в уникальной художественной технике старых псковских и новгородских мастеров, зародившейся в XII-XIII вв. Став традиционной для изображения православных символов Руси, самобытная манера исполнения и сегодня остается актуальной, отличается лаконичностью, стройностью композиционных сюжетов наряду с выразительностью и глубокой смысловой наполненностью. Все произведения художника-ювелира Владимира Михайлова созданы в строгом соответствии православным канонам.
С работами художника можно познакомиться в салонах «Владимир Михайлов» и «Галерея Михайлов» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, а так же в городах Баден-Баден, Германия, Рига, Латвия и Бари, Италия.
Официальный сайт - https://www.vmikhailov.com/ru