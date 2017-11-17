17 ноября 2017 03:59 ПЯТНИЦА
Новости
23:10 | 16 ноября
Ювелир Владимир Михайлов создал изделие в честь Богородицы «Всех скорбящих Радость»
18:00 | 16 ноября
Состоялся фестиваль детской казачьей песни "Казачок"
17:14 | 16 ноября
Бывших сотрудников Энгельсской администрации будут судить за фиктивное трудоустройство знакомого
16:27 | 16 ноября
Стала известна программа IX Салона изобретений, инноваций и инвестиций
15:48 | 16 ноября
В Саратове прошел турнир по быстрым шахматам
15:00 | 16 ноября
В Марксе проводится доследственная проверка по факту смерти новорожденной девочки
14:09 | 16 ноября
Специалисты клиники Зууб.рф проводят лечение зубов под микроскопом
13:18 | 16 ноября
Инвестиционные стратегии QBF превосходят по эффективности банковские инструменты
12:25 | 16 ноября
Стартовал второй этап конкурса "Лучший ученический класс"
11:33 | 16 ноября
В Саратове пройдут Дни армянской культуры
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Ювелир Владимир Михайлов создал изделие в честь Богородицы «Всех скорбящих Радость»

Новости / Общество
Ювелир Владимир Михайлов создал изделие в честь Богородицы «Всех скорбящих Радость»

Специально к празднику Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» художник-ювелир Владимир Михайлов создал неповторимое по художественной выразительности украшение «Введение во храм Пресвятой Богородицы».

Традиция отмечать 6 ноября праздник «Всех скорбящих Радость» возникла на Руси в 1688 году и напрямую связана с чудотворной силой иконы Божьей Матери. Согласно летописям, именно в этот день, после обращения в молитве к Богородице, запечатленной на иконе «Всех скорбящих Радость», произошло неожиданное исцеление безнадежно больной Евфимии Папиной (родной сестры Патриарха Московского Иоакима). В память о чудесном событии православные стали отмечать знаменательный день каждый год, выражая почтение святыне, в последствие не раз исцелявшей верующих людей от недугов.

Обращаясь к православной традиции, Владимир Михайлов создал непревзойденное по красоте и смысловой наполненности произведение ювелирного искусства в форме пасхального яйца с образом Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».
Ювелирное изделие, филигранно выполненное из серебра, демонстрирует изображение еще одного христианского праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». На оборотной стороне — чудотворный образ Божьей Матери «Всех скорбящих радость», где Дева Мария окружена страждущими людьми и ангелами, совершающими благодеяния от её имени.

Каждое украшение коллекции Владимира Михайлова выполнено в уникальной художественной технике старых псковских и новгородских мастеров, зародившейся в XII-XIII вв. Став традиционной для изображения православных символов Руси, самобытная манера исполнения и сегодня остается актуальной, отличается лаконичностью, стройностью композиционных сюжетов наряду с выразительностью и глубокой смысловой наполненностью. Все произведения художника-ювелира Владимира Михайлова созданы в строгом соответствии православным канонам.

С работами художника можно познакомиться в салонах «Владимир Михайлов» и «Галерея Михайлов» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, а так же в городах Баден-Баден, Германия, Рига, Латвия и Бари, Италия.

Официальный сайт - https://www.vmikhailov.com/ru
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код