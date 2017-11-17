Состоялся фестиваль детской казачьей песни "Казачок"

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Участников и гостей фестиваля "Казачок" поприветствовал министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики Сергей Зюзин.- Фестиваль детской казачьей песни достойно встает в один ряд с такими масштабными культурными событиями, как фестивали "Казачий разгуляй на Хопре", "Казачьи кренделя". Радостно, что сегодня мы впервые проводим именно детский фестиваль, ведь основная задача казачества, кроме того, чтобы защищать – еще и чтобы воспитать достойных членов общества. Уверен, этот фестиваль станет большим шагом в воспитании молодежи в духе патриотизма, любви к малой родине и уважении к народным традициям, - отметил он.Все участники фестиваля после выступлений получали дипломы и памятные подарки от казачьих атаманов и представителей комитета общественных связей и национальной политики области.