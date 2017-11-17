В Марксе проводится доследственная проверка по факту смерти новорожденной девочки
В ее рамках будет дана юридическая оценка действиям медперсонала.
Как сообщает следственное управление региона, 20 октября в лечебном учреждении, расположенном на территории Маркса, 27-летняя местная жительница родила девочку. Спустя несколько дней ее вместе с ребенком выписали домой. 29 октября 2017 года в утреннее время женщина обнаружила дочь без признаков жизни.
В настоящее время для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки следователями тщательным образом будут изучены доводы женщины об оказании ей медицинской помощи при рождении ребенка ненадлежащим образом и дана юридическая оценка действиям медицинского персонала. С этой целью уже опрошены сотрудники лечебного
учреждения, принимавшие участие в наблюдении женщины на стадии беременности, а также во время самих родов.
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