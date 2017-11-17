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Стала известна программа IX Салона изобретений, инноваций и инвестиций

Новости
Стала известна программа IX Салона изобретений, инноваций и инвестиций


Мероприятия в его рамках пройдут завтра, 17 ноября, на базе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

Ожидается, что в церемонии открытия, которая начнется в 11:00, примут участие министр промышленности и энергетики области Андрей Куликов, ректор СГТУ Игорь Плеве, участники и гости Салона. Затем состоится подписание ряда важных документов. Так, представители СГТУ подпишут договор с саратовским филиалом ПАО "Ростелеком", соглашения с Тамбовским государственным техническим университетом и с ОАО «Тольяттинский трансформатор» по различным направлениям, предусматривающим подготовку кадров, реализацию совместных проектов и ведение научной и инновационной деятельности. Кроме того, будет подписано соглашение между СГТУ и научно-производственным предприятием "НИКА-СВЧ" о проведении совместных работ в области научно-инновационной и производственной деятельности.

С 11:20 и до 15:00 будут проведены мастер-классы с представителями студенческого сообщества и малого бизнеса. С момента открытия до 18:00 для гостей будет работать выставочная экспозиция.

В 15:30 состоится вручение сертификатов на право получения субсидии победителям конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, удостоенных наград Салона.

С 15:45 до 17:00 пройдут сразу три мероприятия: пленарное заседание в рамках IX Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций, инвестиционная сессия с победителями Салона, а также заседание клуба главных инженеров и технических директоров предприятий. Об этом сообщает министерство промышленности и энергетики области.

Фото http://www.sgau.ru