Бывших сотрудников Энгельсской администрации будут судить за фиктивное трудоустройство знакомого

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в 2014 году по указанию обвиняемого, который на тот момент являлся начальником одного из управлений администрации Энгельсского района, родственник его заместителя был фиктивно трудоустроен на должность уборщика служебных помещений в подведомственном учреждении – доме культуры, при этом возложенных на него обязанностей не исполнял. Свою банковскую зарплатную карту мужчина передал начальнику управления через его заместителя. В результате мошеннический действий чиновник похитил свыше 170 тысяч рублей.В ходе следствия также выяснилось, что трудоустройством работника в дом культуры по указанию руководства занималась директор указанного подведомственного учреждения, которая внесла в соответствующие официальные документы заведомо ложные сведения.В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото http://primrep.ru