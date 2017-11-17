Специалисты клиники Зууб.рф проводят лечение зубов под микроскопом
Новая услуга действует в стоматологии Зууб.рф с 15 ноября 2017 года – лечение зубов под микроскопом. Для этого клиникой приобретен стоматологический микроскоп «Прима Д», с помощью которого любые стоматологические манипуляции специалисты выполняют максимально качественно и тщательно. С ювелирной точностью и гарантией качества стоматологам помогает выполнять задачи прибор, имеющий пять уровней увеличения.
Есть ряд преимуществ лечения зубов под микроскопом. Прежде всего – это возможность поставить точный диагноз, увидеть самую микроскопическую трещину, начальную стадию кариеса или зарождение воспалительного процесса, нарушение уже имеющихся пломб. Микроскоп позволяет врачам проводить все необходимые манипуляции очень бережно и аккуратно, не задевая здоровые ткани полости рта. Многократное увеличение изображения показывает стоматологу весь корневой канал зуба, благодаря чему специалист легко справляется с патологией.