Инвестиционные стратегии QBF превосходят по эффективности банковские инструменты
Удачными для клиентов ГК QBF стали первые девять месяцев 2017 года. За этот период ее инвестиционные стратегии превзошли по эффективности банковские инструменты, работая с акциями ведущих российских эмитентов первого и второго эшелона, государственными и корпоративными облигациями, используя сделки РЕПО с ЦК. Даже серьезные колебания фондового рынка не повлияли на успешность стратегий.
Эксперты не сомневаются: стратегии QBF принесут еще больший доход инвесторам, потому что сейчас российская экономика стабилизировалась, начала понемногу расти, Центробанк, скорее всего, продолжит снижать ключевую ставку, на рынке акций завершается коррекция.
В портфеле QBF – три инвестиционных стратегии, каждая из которых обладает своим уровнем эффективности. «Максимальная защита», один из инвестиционных продуктов, базируется на сделках РЕПО с Центральным Контрагентом, которым является Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Группа «Московская биржа»). Операции РЕПО с ЦК обеспечивают доход каждый день, причем их эффективность сравнима с доходностью долгосрочных депозитов. Тем, кто рассчитывает инвестировать средства на короткий период, эта стратегия очень выгодна.
Облигационная стратегия «Мой сейф» тоже приносит стабильный доход. В ее основе – работа с облигациями крупных отечественных компаний. Облигации металлургической и горнодобывающей компании Evraz plc, «Альфа-банка», ведущего девелопера жилых проектов ГК ПИК и телекоммуникационной компании «МегаФон» – именно они, а также облигации федерального займа с постоянным и переменным купонным доходом, обеспечили наиболее высокую доходность.
Работа с недооцененными акциями ведущих предприятий России и выгодные инвестиции в российские компании – стратегия «Золотое сечение». Акции МТС, Мосэнерго и Русала, позволили добиться стабильного дохода на рынке акций, показав наибольшую результативность.
https://www.youtube.com/watch?v=3gGA6MJuwnA