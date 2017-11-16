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Стартовал второй этап конкурса "Лучший ученический класс"

Новости
Стартовал второй этап конкурса "Лучший ученический класс"


Он продлится до 19 января.

По информации министерства образования области, в конкурсе принимают участие 6-11 классы общеобразовательных школ в двух категориях: средняя школа (6-9 классы) и старшая школа (10-11 классы).

На втором этапе классные коллективы должны продемонстрировать активность в школьной и общественной жизни района, а также активное участие в экскурсиях (допустимо представить отчеты об экскурсиях, поездках, посещениях музеев и т.п., в которых участвовало не менее 50% учащихся класса в течение всего 2017 года).

Лучшие фотоматериалы и отдельный рейтинг по показателю экскурсионной активности публикуются на официальной странице конкурса на сайте Саратовского областного института развития образования.

Фото https://ntts.lt