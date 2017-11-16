Стартовал второй этап конкурса "Лучший ученический класс"
Он продлится до 19 января.
По информации министерства образования области, в конкурсе принимают участие 6-11 классы общеобразовательных школ в двух категориях: средняя школа (6-9 классы) и старшая школа (10-11 классы).
На втором этапе классные коллективы должны продемонстрировать активность в школьной и общественной жизни района, а также активное участие в экскурсиях (допустимо представить отчеты об экскурсиях, поездках, посещениях музеев и т.п., в которых участвовало не менее 50% учащихся класса в течение всего 2017 года).
Лучшие фотоматериалы и отдельный рейтинг по показателю экскурсионной активности публикуются на официальной странице конкурса на сайте Саратовского областного института развития образования.
Фото https://ntts.lt