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В Саратове пройдут Дни армянской культуры

Новости
В Саратове пройдут Дни армянской культуры


Мероприятия под названием "Древняя, но всегда юная Армения моя!" организует армянская община Саратовской области "Крунк".

По информации комитета общественных связей и национальной политики области, открытие фестиваля состоится 17 ноября в Городском доме культуры национального творчества. В рамках церемонии открытия состоится первое мероприятие - "Дыхание танцев Армении моей", посвященное древнейшим традициям и направлениям армянского народного танца, отражающего его уникальную культуру и самобытность.

19 ноября в областной универсальной научной библиотеке будет представлена литературная композиция "Язык Армении моей", а 22 ноября там же пройдет творческая встреча "Неугасающий голос древности" вокального ансамбля "Сатеник" армянской общины "Крунк" и ансамбля древнерусского певческого творчества СГК им. Л.В.Собинова.

Завершится программа фестиваля армянской культуры большим гала-концертом, запланированным на 25 ноября.

Фото https://pp.userapi.com