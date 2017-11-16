В Саратове пройдут Дни армянской культуры
Мероприятия под названием "Древняя, но всегда юная Армения моя!" организует армянская община Саратовской области "Крунк".
По информации комитета общественных связей и национальной политики области, открытие фестиваля состоится 17 ноября в Городском доме культуры национального творчества. В рамках церемонии открытия состоится первое мероприятие - "Дыхание танцев Армении моей", посвященное древнейшим традициям и направлениям армянского народного танца, отражающего его уникальную культуру и самобытность.
19 ноября в областной универсальной научной библиотеке будет представлена литературная композиция "Язык Армении моей", а 22 ноября там же пройдет творческая встреча "Неугасающий голос древности" вокального ансамбля "Сатеник" армянской общины "Крунк" и ансамбля древнерусского певческого творчества СГК им. Л.В.Собинова.
Завершится программа фестиваля армянской культуры большим гала-концертом, запланированным на 25 ноября.
Фото https://pp.userapi.com