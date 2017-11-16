Владельцам уничтоженных из-за АЧС животных выплачена компенсация
Сумма выплаты составила 27,9 млн. рублей.
По информации управления ветеринарии правительства области, деньги перечислены владельцам свинопоголовья, отчужденного при ликвидации очагов африканской чумы в селе Красный Яр, Энгельс-1, поселке Коминтерн, сельхозпредприятии ООО «Время-91» (Энгельсский район), селах Советское (Советский район), Красный Яр и Чапаев (Балаковский район), Аряш (Новобурасский район), Афанасьевка (Воскресенский район), Подлесное, Липовка, Каменка и Семеновка (Марксовский район), Вязьмино (Петровский район), Верхняя Чернавка (Вольский район).
Размер компенсации рассчитан на основании данных Саратовстата о стоимости свиней на момент проведения отчуждения свинопоголовья. Выплата производится за полный вес изъятых животных.
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