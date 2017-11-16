Главврач дома ребенка подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
Возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с 2012 года по 2016 год подозреваемая, возглавляя дом ребенка, расположенный на территории Октябрьского района, фиктивно трудоустроила в учреждение пятерых лиц. При этом в действительности назначенные работники к исполнению своих обязанностей никогда не приступали, однако им незаконно начислялась заработная плата, общая сумма которой превысила 2,2 миллионов рублей.
В следственном управлении уточнили, что уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры Октябрьского района и регионального УФСБ России.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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