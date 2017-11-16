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В аграрном университете открылись "Вавиловские чтения-2017"

Новости
В аграрном университете открылись "Вавиловские чтения-2017"


В этом году международная научно-практическая конференция посвящена 130-летию со дня рождения академика Н.И.Вавилова.

По информации отдела по воспитательной работе и связям с общественностью вуза, планарное заседание началось с демонстрации фильма "Дорогами Н.И.Вавилова – 2017". Он рассказывает об учебно-научно-практической экспедиции по Северному Кавказу, которую провели студенты и сотрудники Саратовского ГАУ летом 2017 года.

В мероприятии приняли участие почетные гости: заместитель председателя правительства Саратовской области Алексей Стрельников, академик Российской академии наук, журналист, член Международного клуба писателей Вашингтона Семен Резник, представители различных научных и образовательных учреждений Германии, США, Беларуси, Литвы, Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Татарстана, а также многочисленных регионов Российской Федерации.

Программа юбилейных "Вавиловских чтений" очень насыщенна. В первый день работы конференции прошло торжественное открытие новой экспозиции в мемориальном кабинете-музее академика Н.И.Вавилова и презентация книги С.Е.Резника "Эта короткая жизнь: Николай Вавилов и его время". На сегодня запланирована работа секционных заседаний. 17 ноября пройдет открытая лекция кандидата биологических наук Казанского института биохимии и биофизики КазНЦ РАН В.Ю.Горшкова "Бактериозы растений: молекулярные основы формирования патологических систем". В этот же день состоятся презентации книг "Ты мой единственный самый близкий друг" М.А.Вишняковой и "Сохранение и развитие научного наследия Н.И.Вавилова в Саратовском ГАУ", подготовленной коллективом авторов-ученых университета.

Фото http://www.sgau.ru