Молодоженам предлагают узаконить отношения в "брачную ночь"
17 декабря, накануне 100-летнего юбилея органов ЗАГС России, саратовский Дворец бракосочетаний будет регистрировать браки до полуночи.
С 17 на 18 декабря в учреждении пройдет акция "Не проспи брачную ночь в ЗАГСе".
Управление по делам ЗАГС Саратовской области напоминает тем, кто желает отметить юбилей органов ЗАГС, а главное - узаконить отношения в последнюю "красивую дату" года - 17.12.2017, что для подачи заявлений на регистрацию брака в этот день осталось два дня – 15 и 16 ноября.
Фото http://www.estiva.ru