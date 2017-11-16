В области вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия
В большинстве районов прогнозируется небольшой и умеренный дождь, туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +1…-4º, при прояснении до -7º, днем -1…+4º.
В МЧС области напоминают, что при тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям транспортных средств важно снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.
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