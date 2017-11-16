ПАО «ЕЭ» сообщила о скором подписании контракта по «Силе Сибири» на 500 млн. рублей
Группа компаний ПАО «Европейская Электротехника» ведет плодотворные переговоры с ПАО «Газпром» по амбициозному проекту «Сила Сибири». Как сообщает ее пресс-служба, руководство обеих сторон уверено в том, что переговоры увенчаются заключением контракта на сумму свыше 500 млн. рублей. Условиями договора обуславливается осуществление поставок электрооборудования и трансформаторных подстанций производства ПАО «Европейская Электротехника». Ее специалисты также будут оказывать монтажные и пусконаладочные работы.
Стоит напомнить, что ПАО «ЕЭ» является ведущей в Российской Федерации инжиниринговой корпорацией в области создания электроснабжения в нефтегазовой сфере и энергетике, атомной отрасли и оборонного комплекса. Помимо этого компания занимается производством электрооборудования и трансформаторных подстанций.