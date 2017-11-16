Саратовцы увидят фарфор фанцузских королей

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Как сообщает пресс-служба музея, выставка "Фарфор французских королей. Севрская королевская мануфактура и частные заводы Парижа XVIII – XIX веков" является продолжением проекта, посвященного искусству и традициям керамического производства в различных странах.Основу коллекции французской керамики заложил Алексей Петрович Боголюбов, принеся в дар музею в числе других произведений прикладного искусства несколько фарфоровых изделий. В 1928 году собрание значительно пополнилось предметами из Государственного музейного фонда. Замечательные образцы столовой и десертной посуды, несколько бисквитных скульптур поступили в музей в 1970 году по завещанию врача Ольги Александровны Гордеевой, Почётного гражданина Саратова. В настоящее время в коллекции музея находится более 200 предметов керамики Франции, выполненных из различных материалов – мягкого и твёрдого фарфора, бисквита, фаянса.Ценнейшей частью этой коллекции, бесспорно, является фарфор, производившийся на Севрском заводе. В отличие от других заводов Европы и России, выпускавших изделия из твердого фарфора, он века работал с особой массой – мягким фарфором. Этот материал пластичен, роспись по его глазури дает яркий, чистый цвет. Благодаря этому отличительной чертой, "маркой" Севрского мягкого фарфора становятся цветные фоны: синий, розовый, фиолетовый. Особенно знаменита бирюзовая фоновая краска.Самые ранние вещи севрского фарфора, представленные на выставке – это набор для мороженого, исполненный в конце 1750-х в изящном стиле рококо. Украшенный популярным мотивом того времени из бирюзовых переплетающихся лент, набор, видимо, был частью большого сервиза, включавшего около тысячи предметов.Значительный интерес в собрании Радищевского музея представляют изделия частных фарфоровых предприятий Парижа. Каждое из них отличалось собственным почерком, а старейшие были основаны в последней трети XVIII века.- Предметы, собранные на выставке, позволяют проследить историю французского фарфорового производства практически с первых лет работы Севрской королевской мануфактуры и до конца XIX века. Многие из них экспонируются впервые, - отметили в музее.