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Житель Энгельсского района обвиняется в убийстве супруги

Новости / ЧП
Житель Энгельсского района обвиняется в убийстве супруги


Возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 13 ноября 39-летний мужчина вместе со своей 37-летней женой находился в гостях у приятелей, проживающих в одном из сел Энгельсского района. Компания распивала спиртное. Во время застолья потерпевшая высказала супругу претензии по поводу злоупотребления спиртным. Когда супруги ушли домой, их конфликт, сопровождающийся оскорблениями, продолжился. Дома мужчина взял нож и нанес им не менее пяти ударов супруге в грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник, осознав произошедшее, добровольно сообщил о случившемся родственникам, и вместе с ними стал дожидаться приезда сотрудников полиции.

- В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, он признал вину в инкриминируемом ему деянии, - сообщили в управлении. - Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://www.kolmovo.ru