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В ноябре на Театральной площади установят "Карету" и "Новогодний шар"

Новости
В ноябре на Театральной площади установят "Карету" и "Новогодний шар"


В Волжском районе начали подготовку к праздничному оформлению территории к Новому 2018 году.

Как сообщили в районной администрации, на сегодняшний день разработана концепция новогоднего оформления в едином стиле. Особый акцент сделан на центральных магистралях и местах общего пользования с большим скоплением людей.

Главные символы предстоящего праздника - новогодние иллюминированные елки - традиционно будут установлены на Славянской площади, на пешеходной зоне по ул. Волжская у ТД "Антей", а также на игровой площадке в саду "Липки". Кроме того, "пушистые красавицы" появятся на детских игровых площадках на дворовых территориях.

На Театральной площади планируется размещение иллюминированных арт-объектов "Карета", "Новогодний шар", которые в прошлом году пользовались большой популярностью у жителей. На площади Чернышевского также появятся светордиодные композиции: олени, конусовидные елки и фигуры Деда Мороза.

Небывалую красоту фонтану на бульваре по ул. Октябрьской придадут установленные фигуры кораблей и светящаяся атрибутика в виде небольших фонтанчиков.

Зеленую зону перед стелой "Саратов" на Славянской площади украсит инсталляция из оленей и других иллюминированных арт-объектов на новогоднюю тематику. Световые гирлянды появятся на зеленых насаждениях на Театральной площади, в саду "Липки", на ул. Соколовой, ул. Радищева.

Световые консоли и перетяжки планируется разместить на центральных магистралях - по ул. Московской, ул. Чернышевского, ул. Мясницкой, ул. Соколовогорской, ул. Соколовой, ул. Большой Горной, а также на пешеходной зоне по ул. Волжской.

Искрящиеся конструкции установят также на Набережной Космонавтов и в Парке Победы.

Для создания праздничного новогоднего настроения предприятия, организации, учреждения оформят фасады своих зданий, витрины, прилегающие территории иллюминацией и новогодней символикой.