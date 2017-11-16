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На выставке SEMA 2017 продуктом года признан Ceramic Pro PPF & Vinyl

Новости
На выставке SEMA 2017 продуктом года признан Ceramic Pro PPF & Vinyl


Компания Ceramic Pro приняла участие в крупнейшей в мире выставке автомобильного тюнинга SEMA Show 2017 в Лас-Вегасе и стала обладателем призов сразу в двух номинациях. Первая награда вручена Ceramic Pro за стенд на выставке, а вторая – за уникальный продукт – защитный состав Ceramic Pro PPF & Vinyl.

На своем стенде Ceramic Pro презентовала суперкар Tramontana, а также автомобиль Porsche Panamera. Со всех сторон автомобиль был оклеен логотипами, что сделало его самым заметным среди остальных, также на одной его стороне было наклеено 25 линий пленки разных производителей и типов, а с другой – пленка с полным изменением цвета и особыми изгибами. Эксперты SEMA Show 2017 оценили работу специалистов Ceramic Pro по достоинству.

Следует отметить, что Specialty Equipment Manufacturers Association (SEMA Show) – самое масштабное мероприятие в мире в сфере автотюнинга. В этой выставке принимают участие лучшие компании, представляющие уникальные продукты в этом направлении.