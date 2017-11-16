В регионах России лучшие спектакли Биеннале театрального искусства покажет фестиваль АРТ-ОКНО

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«Главная задача Фестиваля АРТ-ОКНО – обеспечение творческого диалога между регионами и культурными центрами России. Тесно сотрудничая со многими российскими театрами, мы знаем, что в сегодняшних реалиях гастроли – это роскошь. Позволить их себе могут редкие театры, при этом есть постановки, везти которые крайне дорого, а без меценатской помощи просто невозможно. Но потребность в гастролях колоссальна, как у театров, так и у зрителей, – рассказала руководитель проекта АРТ-ОКНО, замдиректора БФ «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан. – Мы рады, что у нашего фестиваля АРТ-ОКНО есть возможность показать лучшие спектакли, представленные на Биеннале, в российских регионах. Знакомить зрителя с лучшими произведениями искусства – это наша миссия. При этом посещение спектаклей, благодаря поддержке Фонда «Искусство, наука и спорт» для зрителей будет абсолютно бесплатным! Так что я призываю всех следить за нашей афишей».