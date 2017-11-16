16 ноября 2017 02:19 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 15 ноября
Молодоженам предлагают узаконить отношения в "брачную ночь"
17:16 | 15 ноября
В области вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия
16:29 | 15 ноября
ПАО «ЕЭ» сообщила о скором подписании контракта по «Силе Сибири» на 500 млн. рублей
15:38 | 15 ноября
Саратовцы увидят фарфор фанцузских королей
14:45 | 15 ноября
Житель Энгельсского района обвиняется в убийстве супруги
13:59 | 15 ноября
В ноябре на Театральной площади установят "Карету" и "Новогодний шар"
13:10 | 15 ноября
На выставке SEMA 2017 продуктом года признан Ceramic Pro PPF & Vinyl
12:33 | 15 ноября
На территории области горели авто, склад и баня
11:40 | 15 ноября
В регионах России лучшие спектакли Биеннале театрального искусства покажет фестиваль АРТ-ОКНО
10:48 | 15 ноября
Корпорация «МиГ» продолжит переговоры по проекту МиГ-35 с представителями стран Азиатского региона
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В регионах России лучшие спектакли Биеннале театрального искусства покажет фестиваль АРТ-ОКНО

Новости
В регионах России лучшие спектакли Биеннале театрального искусства покажет фестиваль АРТ-ОКНО


В Москве состоялось награждение лауреатов драматической программы для молодых режиссеров, победителей конкурсной программы фестиваля «Уроки режиссуры» организованного на Биеннале театрального искусства. Ими стали: Егор Перегудов (спектакль «Поздняя любовь»), Егор Равинский (спектакль «Свои люди - сочтёмся») и Денис Хуснияров (спектакль «Камень»). Режиссёру Илья Славутскому (спектакль «Женитьба») вручен приз «Зрительское признание» от проекта «Театральная Россия». Триумфаторов Биеннале пригласил стать участниками гастролей по регионам страны в 2018 году партнер события – Фестиваль искусств-АРТ-ОКНО. Учредителем Фестиваля является Благотворительный Фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

«Главная задача Фестиваля АРТ-ОКНО – обеспечение творческого диалога между регионами и культурными центрами России. Тесно сотрудничая со многими российскими театрами, мы знаем, что в сегодняшних реалиях гастроли – это роскошь. Позволить их себе могут редкие театры, при этом есть постановки, везти которые крайне дорого, а без меценатской помощи просто невозможно. Но потребность в гастролях колоссальна, как у театров, так и у зрителей, – рассказала руководитель проекта АРТ-ОКНО, замдиректора БФ «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан. – Мы рады, что у нашего фестиваля АРТ-ОКНО есть возможность показать лучшие спектакли, представленные на Биеннале, в российских регионах. Знакомить зрителя с лучшими произведениями искусства – это наша миссия. При этом посещение спектаклей, благодаря поддержке Фонда «Искусство, наука и спорт» для зрителей будет абсолютно бесплатным! Так что я призываю всех следить за нашей афишей».