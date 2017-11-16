Корпорация «МиГ» продолжит переговоры по проекту МиГ-35 с представителями стран Азиатского региона

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В рамках салона РСК «МиГ» проведет переговоры с перспективными зарубежными партнерами. Ранее на Международном авиасалоне «МАКС-2017» руководство корпорации провело ряд встреч с представителями стран Азиатского региона о сотрудничестве по проекту МиГ-35. Планируется, что в Дубае данные переговоры момента официальной международной презентации МиГ-35, говорят нам о том, что продолжатся.«Результаты первых десяти месяцев, которые прошли с самолет может стать хорошей альтернативой любым иностранным комплексам 4 и 5 поколений. Поэтому на выставке в Дубае мы ожидаем повышенный интерес к проектам нашей корпорации, как со стороны возможных покупателей, так и со стороны экспертного сообщества», – отметил генеральный директор АО «РСК «МиГ» Илья Тарасенко.Международная авиационно-космическая выставка «Dubai Airshow» является ведущим мировым событием в гражданской и военной авиапромышленности, постоянно привлекает внимание правительственных кругов различных стран мира, военных высокого ранга и бизнесменов.